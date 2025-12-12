La Cámara de Barcelona impulsa 125 acciones formativas a través del programa Talent Jove

Momento de la jornada. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha impulsado 125 acciones formativas, seis ferias de ocupación y 80 movilidades laborales en Alemania, y ha dado apoyo a treinta empresas en la contratación de jóvenes a través del programa Talent Jove, informa en un comunicado este viernes.

El programa es una iniciativa impulsada por la corporación y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

Este viernes ha realizado un encuentro con representantes institucionales, empresas y jóvenes para analizar el impacto del programa y reforzar las alianzas.

La iniciativa tiene el objetivo de reforzar la ocupabilidad de los jóvenes de 16 a 29 años mediante actuaciones que combinan formación especializada, orientación profesional, apoyo a la contratación y la creación de espacios de encuentro entre jóvenes y empresas.

El director de territorio de la Cámara de Barcelona, Xavier Ricart, ha señalado que el compromiso es "escuchar al territorio y poner a los jóvenes en el centro".