La Cámara de Barcelona organiza una jornada para el fomento de la factura electrónica

Archivo - Logo de la Cámara de Barcelona - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental ha organizado una jornada dedicada a la implantación de la factura electrónica entre empresas y trabajadores autónomos, una herramienta que considera "clave" para la transformación digital en el ámbito empresarial, informa en un comunicado este jueves.

La cita se celebrará en el centro de servicios a las empresas Can Muntanyola, en Granollers (Barcelona), el próximo 28 de octubre y abordará aspectos relevantes de este sistema, diseñado para sustituir las facturas tradicionales en papel por un formato digital "que garantiza la eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo".

Conducida por el economista de Lladó Grup Consultor, David Campos, la sesión repasará la normativa aprobada hasta el momento, los plazos de implantación y las obligaciones tributarias y plataformas de intercambio de facturas electrónicas, así como los requisitos técnicos y legales para adoptar la factura digital.

En la misma línea, la Cámara de Barcelona ha impulsado un ciclo de talleres prácticos para informar a las empresas sobre la factura electrónica obligatoria y el reglamento de facturación para empresas y trabajadores autónomos y responder sus dudas.

Los talleres se desarrollarán desde el 23 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2025 y estarán dirigidas por perfiles como responsables de administración, directores financieros, contables, miembros de departamentos de facturación o programadores de software de facturación y asesores.