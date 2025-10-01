La Cámara de Barcelona organizará sesiones para mostrar casos de éxito de autoconsumo compartido

Archivo - Fachada de la Cámara de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona organizará dos sesiones para mostrar casos de éxito de autoconsumo compartido y de transición energética entre empresas catalanas, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Los encuentros, que se celebrarán a principios de octubre y están abiertos a todas las empresas interesadas en descarbonización, se enmarcan en la Oficina de Transición Energética de la institución.

La primera de estas sesiones se celebrará el 3 de octubre en formato virtual, y expondrá de forma todo el proceso de creación y desarrollo de un proyecto real de autoconsumo compartido, a partir de la experiencia directa entre las empresas Gonsi y Spock.

La jornada servirá para entender todos los pasos administrativos, técnicos y legales implicados, así como los acuerdos de colaboración y los mecanismos de retribución entre participantes.

La segunda sesión, que tendrá lugar el 8 de octubre en formato presencial en la sede de la Cámara, reunirá a expertos y empresas para compartir su experiencia en el ámbito de la transición energética.

La sesión abordará, de la mano de diferentes especialistas, los principales retos que afrontan las compañías en este proceso, así como las claves para superarlos con éxito.