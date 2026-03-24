La Cámara de Barcelona visibiliza el tejido industrial del Berguedà con una serie documental

Carátula del documental - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona en el Berguedà y la Agència de Desenvolupament del Berguedà han impulsado la serie documental 'A tota màquina! Del Berguedà al món!', con el objetivo de visibilizar la realidad industrial actual y el talento, capacidad de innovación y oportunidades profesionales de la comarca.

La serie, compuesta por 8 capítulos, retrata el día a día de diferentes empresas del Berguedà y sus profesionales para "romper" con la percepción de que la industria de la zona ha ido a la baja tras el cierre de las minas y la reducción de la actividad textil, explica la entidad cameral este martes en un comunicado.

El presidente de la agencia, Sebastià Prat, ha destacado que a través de este proyecto se busca desmentir ese relato: "Hoy tenemos empresas innovadoras, competitivas y con presencia internacional que generan actividad económica y oportunidades en el territorio".

Desde la Cámara, la presidenta de la entidad en el Berguedà, Mercè Sallés, ha subrayado que iniciativas como esta también refuerzan el vínculo entre las empresas y el territorio, y "ayudan a generar vocaciones, conectar el talento con el mundo empresarial y reforzar el orgullo del tejido productivo de la comarca".

Cada uno de los capítulos sigue a una empresa diferente de la comarca: Adiquímica, Advanced Sport & Nutritions Lab, Decapulp, Grup Boix, Paulig, Planafil, Transforma21 y Weelko Barcelona.