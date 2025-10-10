La Cámara de Barcelona y el WTC cooperarán para internacionalizar a empresas locales. - WTC

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y el World Trade Center Barcelona (WTCB) han firmado una acuerdo para impulsar la internacionalización de empresas barcelonesas mediante la coordinación de las solicitudes de actores extranjeros interesados en conectar con el ecosistema empresarial de la capital catalana.

Según ha informado en un comunicado este viernes, el WTC Barcelona trabajará para detectar oportunidades de inversión y cooperación internacional mediante su red de contactos propia y su pertenencia a la World Trade Centers Association (WTCA), que integra más de 300 WTC en cerca de un centenar de países.

Por su parte, la Cámara de Barcelona evaluará estas demandas, las integrará en sus misiones institucionales y facilitará la conexión con las empresas locales que "puedan beneficiarse de este nuevo puente con los mercados internacionales".

El director general del WTCB, Carles Anglada, ha destacado que este acuerdo "refuerza el papel de Barcelona dentro de la red mundial de negocios" y que facilita herramientas a las compañías para abrirse a nuevos mercados.

Por su parte, el director gerente de la Cámara de Barcelona, Roger Guasch, ha puesto en valor que esta cooperación "garantiza que las delegaciones e inversores que llegan a Barcelona encuentren un acompañamiento cercano y eficiente".