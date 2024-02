La Cámara de España destaca la importancia del apoyo a las startups tecnológicas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de España ha destacado la importancia del apoyo a las startups innovadoras con base tecnológica por parte de las administraciones y del sector privado, así como la necesidad de generar un ecosistema emprendedor.

La corporación ha organizado una mesa redonda en el marco del 4 Years From Now (4YFN), que se celebra junto al Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el lunes y el jueves.

El encuentro ha contado con el consejero delegado de Enisa, Borja Cabezón, que ha resaltado el "esfuerzo de la Administración pública para posicionar a las startups españolas".

La directora de Internacional y Proyectos EU de la Cámara de Barcelona, Berta Pérez, ha presentado el programa Impulsa Startup, que da apoyo integral a las empresas emergentes.

La ceo de Alaskadeco.com, Alaska Capel, ha señalado la importancia de que instituciones como las cámaras de comercio estén al servicio de los emprendedores.