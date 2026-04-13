La Cámara de Sabadell (Barcelona) abre convocatoria del Impulsa Startup para proyectos tecnológicos

Archivo - Representantes del proyecto Impulsa Startup - CÁMARA DE SABADELL - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha abierto el plazo de inscripciones para la nueva edición del Impulsa Startup - Fase II: Despega para acelerar proyectos emprendedores tecnológicos, informa en un comunicado este lunes.

Esta iniciativa, impulsada junto a la Cámara de Comercio de España, está orientada a reforzar startups de base tecnológica que ya disponen de un prototipo o producto mínimo viable (MVP), con el objetivo de acompañarlas en su proceso de crecimiento, facilitándoles herramientas y apoyo especializado para su modelo de negocio y así escalar comercialmente.

De esta forma, entre mayo y octubre de este año, el itinerario prevé ofrecer a los 10 proyectos seleccionados un acompañamiento integral y gratuito, además de un primer premio de 4.800 euros y un segundo premio de 1.600 euros.

Además, el proyecto ganador tendrá la oportunidad de participar en la fase nacional, lo que le permitirá ganar visibilidad y acceder a foros de inversión de referencia.

Impulsa Startup está 100% subvencionado, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Cámara de Comercio de España, lo que permite a los emprendedores acceder a recursos de alto valor sin coste alguno.