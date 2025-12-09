La Cámara de Tarragona premia a alumnos para impulsar el comercio local en una 'hackaton'

Jóvenes participantes de la Hackató Comerç Tarragona organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad. - CÁMARA DE COMERÇ DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona celebrará este 12 de diciembre la última sesión de la 'hackaton' organizada para que alumnos de grado y formaciones profesionales ofrezcan soluciones para impulsar el comercio local, y que premiará con 500 euros al equipo ganador.

Según ha explicado la entidad este martes en un comunicado, los jóvenes han preparado durante varias semanas una serie de soluciones para "reforzar y hacer más atractivo el comercio de proximidad en la ciudad", después de un diagnóstico real inicial para identificar los retos principales.

Las propuestas se centrarán en la atracción de nuevos clientes y fidelización, la puesta en marcha de eventos en las calles, la digitalización de los comercio o la conexión con la comunidad, entre otros, y que presentarán el 12 de diciembre ante un jurado.

Junto al ganador, cuya idea se podrá utilizar como referencia para impulsar acciones reales, la Cámara de Comercio de Tarragona premiará con otros 300 y 200 euros al segundo equipo y tercer equipo ganadores.

Este proyecto piloto, bautizado como Hackató Comerç Tarragona, se ha llevado a cabo tanto en Tarragona como en Girona, y ha sido impulsado por la Dirección General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.