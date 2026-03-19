Las Cámaras reclaman invertir 50.000 millones en infraestructuras hasta 2040 en Catalunya

Presentación del informe sobre infraestructuras - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio catalanas cifran en 49.921 millones de euros la inversión bruta total necesaria en infraestructuras entre 2026 y 2043 en Catalunya para cumplir con el objetivo de que ese gasto se equipare a la aportación del 19% de Catalunya al PIB estatal, tal como se establece en el Estatut d'Autonomia.

Lo ha explicado el vicepresidente tercero de la Cámara de Barcelona, Miquel Martí, este jueves durante la presentación de un estudio que identifica diferentes actuaciones clave, y que ha contado también con la presencia la directora de estudios de infraestructura de la Cámara de Barcelona, Alicia Casart, y los presidentes de las cámaras de Girona y Terrassa, Jaume Fábregas y Ramon Talamàs.

Así, y para hacer frente a la dinámica de déficit de inversión de los últimos 20 años y cumplir con la disposición del Estatut, Martí ha defendido que hace falta una inversión anual de 2.773 millones de euros, lo que significa "casi duplicar las cifras que se han visto hasta ahora".

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