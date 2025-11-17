El cambio climático afecta en la vida cotidiana de las personas en Catalunya, según un estudio

Archivo - Personas en jardines de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha concluido que el cambio climático está alterando la vida cotidiana y rutinas básicas como dormir, trabajar y quedar con amigos en Catalunya, informa la universidad en un comunicado este lunes.

Se trata de un estudio cualitativo y preliminar hecho por investigadores del Grup de Recerca en Gènere i Desigualtats (GRETA) de la UPF y muestra los efectos del cambio climático en espacios como el hogar, el trabajo, la naturaleza o sobre el propio cuerpo.

Se ha hecho con los Climate Relief Maps (CRM), una herramienta en línea que recopila información sobre cómo perciben las personas el cambio climático en la vida cotidiana en diferentes espacios, y la recogida de datos incluyó las experiencias de 86 personas.

La investigación ha demostrado que los impactos del cambio climático afectan al bienestar físico y mental de las personas: las épocas de calor más largas e intensas "están alterando rutinas básicas como dormir, trabajar y quedar con los amigos".

La gente describe mareos, dolores de cabeza y agotamiento los días más calurosos, y las personas mayores --especialmente las mujeres que pasan por la menopausia y personas con afecciones médicas previas-- informan de síntomas "particularmente intensos".

La situación económica afecta a cómo las personas enfrentan el calor, ya que tener aire acondicionado o ventiladores depende de recursos financieros, y las autoras señalan que la salud mental también se ve alterada porque "para muchos se está convirtiendo en ecoansiedad y rabia, sobre todo después de la sequía prolongada".