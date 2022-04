Cambray cree que las "personas violentas" que protestan en actos no representan a los maestros

Pide no confundir los sindicatos con el conjunto de la comunidad educativa

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defendido que "las imágenes de personas violentas que no permiten que se celebren actos de la comunidad educativa no representan" a los maestros, y ha pedido no confundir a los sindicatos con la comunidad educativa, en sus palabras.

En una entrevista de RAC1 este jueves recogida por Europa Press, ha afeado a los manifestantes que --en sus palabras-- ocupen espacios y entren por la fuerza para evitar la celebración de dichos eventos, que ha vinculado al conjunto de la comunidad educativa y no exclusivamente de la Conselleria.

En referencia a las protestas que este lunes obligaron a cancelar la presentación del documento 'Nous aprenentatges, nous espais' en la Universitat de Barcelona (UB) --en la que estaba previsto que el Cambray pronunciara una conferencia--, ha reivindicado "que había más maestros sentados de los que había de pie gritando".

"Como conseller trabajo para el alumnado y para los maestros. Estos boicots no me pararán, no pararán mi actividad ni mi determinación", ha zanjado.

MEDIDAS IMPULSADAS POR LA CONSELLERIA

También ha acusado a los sindicatos de "no querer un acuerdo" por no acudir a las mesas sindicales y por, según él, no plantear ninguna contrapropuesta a las medidas impulsadas por la conselleria de Educación.

Ha reivindicado que el curso escolar empezará el día 5 de septiembre en las escuelas y el 7 a los institutos y ha garantizado que ello es positivo para el alumnado: "No es posible hacer cambios que mejoren el sistema educativo y que no haya quejas".

Cambray también ha asegurado que entiende "el malestar que puede haber tras más de dos años de pandemia" y ha alabado el trabajo de la comunidad educativa para mantener los centros abiertos, que ha calificado de extraordinario.