Cambray insiste en su diálogo con la comunidad educativa: "Tenemos un sueño, mejorar el sistema"

Promete que el Govern financiará a las familias el P2 en el próximo curso

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que su Conselleria está dialogando con la comunidad educativa, en el marco de la huelga de este sector en Catalunya, y ha insistido en hacer las transformaciones necesarias en el sistema: "Tenemos un sueño, mejorar y transformar el sistema educativo con equidad, y seguiremos con el diálogo como siempre hemos hecho".

Lo ha dicho en la sesión de control del Govern de este miércoles, durante el pleno del Parlament, tras una pregunta de la portavoz de Educación del PSC, Esther Niubó, que ha pedido su dimisión si "esta semana no reconduce la situación", y le acusa de no estar a la altura de lo que necesita la educación en Catalunya y de improvisar y no destinar los recursos necesarios.

Cambray le ha respondido que no es la primera vez que el PSC solicita su dimisión, y ha insistido en que su Conselleria "no se ha levantado nunca de la mesa" y dice estar satisfecho con las conversaciones iniciadas con la comunidad educativa para dar respuesta a sus demandas.

"Venimos de una pandemia y de recortes, y no podemos dar respuesta a todo a la vez. Con el nuevo presupuesto estamos revirtiendo los recortes, y para el próximo curso tenemos medidas como la reducción de ratios y nuevos currículums que facilitan el despliegue progresivo y flexible. Nos importa a dónde vamos", ha añadido.

En otra pregunta, la diputada del PP Lorena Roldán ha pedido también la dimisión del conseller, porque dice que la decisión de adelantar el inicio del curso fue unilateral y que no le quieren en la comunidad educativa: "Le piden que se vaya, e igual que esta pancarta, yo le digo 'Bye bye Cambray'", ha dicho mostrando la fotografía de una pancarta de las concentraciones de estos días.

En su réplica, Cambray ha defendido que desde la Conselleria están tomando las decisiones que implican lo mejor para el alumnado: "Nadie ha dicho que la medida de avanzar el curso no sea buena para el alumnado, el departamento toma las decisiones y las compartimos ante los consensos".

Y en otra pregunta del diputado Manuel Acosta (Vox), que le ha pedido también dimitir por las decisiones sobre el nuevo calendario escolar, Cambray ha insistido en la voluntad de hacer "transformaciones con equidad" en la escuela catalana, e insiste en que aún queda mucho camino por recorrer.

GRATUIDAD DEL P2

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha exigido a Cambray garantizar que en el próximo curso se "garantice que el P2 será de cero euros para las familias, sin aumento de gasto para los ayuntamientos", y le pide que fije data del Consell Executiu en el que se deba aprobar el acuerdo marco para asegurar esta gratuidad.

Cambray ha sostenido que el Govern financiará el coste de la escolarización de las familias en el próximo curso en la etapa infantil, e insiste en que hay garantía financiera y el compromiso de mantener la corresponsabilidad en el 0-3: "Como Govern garantizaremos la financiación del P2 y los ayuntamientos seguirán siendo corresponsables".