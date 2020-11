Camil Ros (UGT) afirma que sin leyes en materia de igualdad de género "no cambiará nada"

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, ha defendido este viernes que si no existen leyes en materia de igualdad de género "no cambiará nada" porque las empresas y la sociedad no reaccionan.

Al clausurar la jornada virtual del sindicato 'Erradicamos las violencias machistas en el trabajo', Ros ha hecho referencia a que no bajan las estadísticas de violencia de género ni tampoco las de la brecha salarial.

"En todos los ayuntamientos se cumple la Ley de Igualdad porque se obliga y hay paridad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, hasta que no lleguemos a una acción clara y decidida, la situación no cambiará", según ha añadido el secretario general.

Ha puesto el ejemplo de la Ley del Control Horario, dado que en el momento en que se estableció "muchas empresas creyeron que se acababa el mundo, pero no", y con el tiempo han sobrevivido.

"Nosotros somos un sindicato que apuesta por la negociación y el acuerdo, pero en términos de desigualdad, acoso y violencia física o psicológica no hay negociación posible. Tiene que haber tolerancia cero", ha concluido.