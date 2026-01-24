Un camión con nitrógeno líquido queda atascado en una pista forestal de Torrelles de Llobregat

Archivo - Trabajadores del equipo de Protecció Civil en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión que transportaba 40 toneladas de nitrógeno líquido refrigerado ha quedado atascado este viernes en una pista forestal de Torrelles de Llobregat, lo que ha obligado a activar el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en Cataluña (TRANSCAT).

Según ha informado la dirección general de Protección Civil, el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) ha recibido un aviso de emergencias 112 a las 20.35 horas informando de que un camión con mercancías peligrosas estaba atravesado en el camino forestal entre Torrelles de Llobregat y Begues, y sin poder continuar la marcha, ya que tenía dos ejes fuera de la carretera.

Los Bomberos de la Generalitat han activado cinco dotaciones y a su llegada han comprobado que el camión estaba encallado y cortando el camino forestal. Además, han verificado que no había heridos ni daños en el vehículo que pudieran permitir el escape del nitrógeno.

Al lugar del incidente ha llegado también personal de la empresa transportista, así como una grúa para recolocar el vehículo. Será este sábado por la mañana cuando, con la luz del día, se hará el trasvase de la carga y el acompañamiento del camión para que pueda continuar su trayecto.