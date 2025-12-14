El campo de rugby de La Foixarda en Barcelona renovará el césped y sus instalaciones

Terreno de juego - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El campo de rugby barcelonés de La Foixarda se renovará el próximo verano, con una inversión de cerca de 1 millón de euros impulsada por el Institut Barcelona Esports (IBE), y tendrá un césped de última generación que cumple la normativa europea de restricción de microplásticos.
El Ayuntamiento de Barcelona destaca este domingo en un comunicado que forma parte del plan de actualización de instalaciones deportivas acordado con ERC, con una inversión global de 10 millones.
La Comisión de Gobierno ha aprobado el proyecto ejecutivo sobre el campo de La Foixarda, en Sants-Montjuïc: Bimsa ampliará el terreno de juego, sustituirá el césped artificial por otro de última generación con colmatado orgánico, y mejorará el sistema de riego.