Canadell (Cámara de Barcelona) plantea que España pida un rescate a Europa

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha planteado este martes que España pida un rescate a Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus.

En rueda de prensa telemática, Canadell ha considerado "claramente insuficiente" el fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros del Gobierno destinado a las comunidades para hacer frente a la crisis del Covid-19, y ha considerado que este fondo debería situarse en los 50.000 o 60.000 millones de euros o incluso más, en sus palabras.

Debido a estas cifras, ha señalado que la deuda pública podría superar ampliamente el 100%, llegando incluso al 110%: "Es probable superar el 110% de deuda pública respecto al PIB. En una situación normal esto sería alarmante, pero ahora no tenemos más remedio que hacerlo".

Ha defendido que este aumento de la deuda pública generará un efecto palanca para mejorar el PIB en el futuro, y ha avanzado que seguramente ello podría ser un problema de cara a Europa y España deba pedir un rescate: "Esto no nos tiene que dar miedo".

Ha asegurado que, de este modo, se controlará que se invierte lo necesario y donde es necesario: "Que no nos vuelva a pasar lo mismo que con el Plan E de Zapatero. No queremos aeropuertos ni autovías que no sean competitivos. Esta intervención sería buena para que Europa controlara una inversión competitiva y bien distribuida".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)