Los Canals d'Urgell (Lleida) piden la Declaración de Zona Catastrófica por la sequía

LLEIDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell (Lleida) ha anunciado que pedirá al Gobierno y la Generalitat la Declaración de Zona Catastrófica por "la situación dramática, excepcional y persistente" de la sequía, ha explicado en un comunicado.

La petición ha sido acordada por la reunión de la Comisión de Circulación de los regantes y se elevará a la junta general de regantes prevista para el próximo 20 de abril.

El presidente de la comunidad general, Amadeu Ros, ha explicado que esta declaración se justifica por "la necesidad que tendrán los regantes de recibir indemnizaciones por la sequía".

La comisión ha decidido rebajar de nuevo la dotación de riego, pasando de 27 metros cúbicos por segundo a 23 con el fin de garantizar el riego a los cultivos de trigo y cebada, que se segarán en junio.

Además, ha instado a no plantar los cereales de verano por la falta de disponibilidad de agua, y ha recordado que al inicio de la campaña de riego ya se redujo la dotación de agua en un 40%.

Ros ha alertado que no se descarta un cierre del riego a finales de mayo si no llueve y ha asegurado que "no se ha visto una sequía tan grande desde hace 70 años".