Candela López (Comuns) afirma que la dimisión de Mazón llega "un año tarde" y exige elecciones

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha criticado este lunes que la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llega "un año tarde" y le ha exigido convocar elecciones de forma inmediata.

En una rueda de prensa desde la sede del partido, López ha tachado de "lamentable" la comparecencia de Mazón y le ha reprochado que, a su parecer, no ha habido ninguna disculpa hacia las víctimas.

"Tenemos que celebrar que esta dimisión ha sido gracias a la sociedad valenciana", y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sostener a Mazón, por lo que ha asegurado que son cómplices de esta situación.

López ha expresado que la dana "era una fatalidad que se podría haber evitado" y ha pedido a Mazón que deje su acta de diputado y pase cuentas ante la justicia, textualmente.

"Este no es un caso aislado ni un error concreto, es la receta que el PP está aplicando en todas partes" y que, a su parecer, se ha visto con la gestión de la pandemia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el caso de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha añadido que es necesario defender lo público y defender la democracia "porque salva vidas".