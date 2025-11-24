Candela López (Comuns) expresa su apoyo a García Ortiz y su posible recorrido judicial ante el TC

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha manifestado este lunes su apoyo al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y su posible recorrido judicial ante el Tribunal Constitucional (TC).

"De manera transparente hay que hacer esta sustitución del fiscal general y dar apoyo al fiscal general en su recorrido judicial ante el TC", ha destacado en rueda de prensa, donde ha defendido la necesidad de tener una justicia a la altura de una democracia avanzada.

Para López, lo ocurrido en este caso evidencia que hay "una derecha que quiere ganar en los tribunales lo que no consigue ganar en las urnas".

"Hemos visto a (Isabel Díaz) Ayuso celebrar esta sentencia contra el fiscal. Esto es una prueba más de la intencionalidad política que había detrás del proceso, cuando en realidad el que debería haber sido juzgado es su pareja, que es un defraudador fiscal confeso", ha sostenido.

En su opinión, lo que se ha intentado es erosionar el Gobierno de Pedro Sánchez cuando, según López, quien pierde es la democracia: "Cuando hablamos de lawfare es lo que define este caso", ha lamentado.

PUJOL

Sobre el inicio del juicio a la familia Pujol, ha reclamado que sirva para que se aclaren "todos los hechos" más allá de mostrar su respeto y consideración por la salud del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

"No queremos que este juicio se convierta en un espectáculo ni en un castigo público, pero Pujol no es un ciudadano anónimo. Es un expresidente que gobernó durante décadas en el país y él mismo reconoció públicamente haber mantenido dinero en el extranjero sin regularizar", ha constatado.

Ante ello, considera que el caso Pujol puede servir para medir la calidad democrático, si el poder político puede servir para enriquecer un entorno familiar, el papel de las instituciones y "si la verdad se puede acabar diluyendo con el paso del tiempo".