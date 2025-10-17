Cañete (Pimec) asegura que pymes y autónomos "han ganado el partido" tras el desenlace de la OPA

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado este viernes que las pymes y los autónomos "han ganado el partido" tras el desenlace de la OPA de BBVA a Sabadell el día después de fracasar al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto.
"Como dijimos, en la OPA hostil de BBVA a Sabadell había partido y las pymes y autónomos, aunque haya sido en la prórroga, han ganado este partido", ha destacado Cañete en una rueda de prensa celebrada en la sede de Pimec.
Ha apuntado que este resultado garantiza la posibilidad de una financiación más competitiva: "Esto para nosotros es oxígeno, porque cuanta más competencia, mejores condiciones".
A su vez, ha pedido "respeto" para BBVA, con quien ha recordado que siguen cooperando, y ha celebrado que el accionariado haya tomado su decisión "más allá de la plusvalía y con conciencia hacia los empresarios".
Por último, Cañete ha hecho hincapié en la importancia de que un banco arraigado al territorio y de relevancia para las pymes "continúe estando presente" en Catalunya.