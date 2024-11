Cañete (Pimec) cree que Europa ha perdido liderazgo y pide una legislación menos burocrática

Participa en el II Foro de Economía y Derecho Europa-China

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha analizado que Europa ha perdido liderazgo en los últimos años, y ha pedido "una legislación que no sea tan burocrática y sea más eficaz y efectiva".

"Nos hace falta que tengamos una visión de inversión en algo tan importante como es la innovación", ha dicho vía telemática en el II Foro de Economía y Derecho Europa-China, celebrado este miércoles en Barcelona en la sede de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Barcelona School of Management.

En la mesa redonda también han participado el vicepresidente de China Chamber of Commerce to the EU, Zhisheng Wang; el director del Institute for International Law of Chinese Academy of Social Sciences, Jingdong Liu; el director del Centre for Global Economy and Geopolitics de Esade, Ángel Saz, y ceo de HRC Group, Yongtao Gu.

"No tenemos en el ámbito de las empresas tecnológicas ninguna de las diez principales que existen en el mundo y esto ya nos da un indicador de que necesitamos", ha lamentado Cañete.

A su juicio, Europa necesita políticas que "permitan dar respuesta rápida" y que se adapten a las disrupciones tecnológicas, como la inteligencia artificial (IA) o el 5G.

MESA REDONDA

Para Saz, hay que "repensar y reconstruir un sistema de gobernanza global" y la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos es una oportunidad para que China y la Unión Europea (UE) cooperen y mejoren sus relaciones.

Liu ha criticado que Trump marginará a la UE y a China, y ha lamentado los aranceles a los coches chinos: "Para ser sinceros, mis colegas y el pueblo chino se preguntan por qué. Tenemos una muy buena relación en el ámbito comercial".

Gu ha valorado que "cada vez se nota más que los países europeos se preocupan mucho por tener industrias estratégicas establecidas en sus propios países", y ha asegurado que esto es una oportunidad para las empresas chinas y españolas.

Según Wang, "la globalización seguirá siendo un motor clave para el crecimiento empresarial y la innovación", aunque ha valorado que los desafíos geopolíticos como el aumento del proteccionismo, las barreras comerciales y los cambios de poder afectarán a la inversión.