Cañete (Pimec) cree que la huelga de profesores "no procede" tras el acuerdo con CC.OO. y UGT

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha dicho que la huelga de profesores convocada desde este martes y durante las próximas semanas "no procede" tras el acuerdo del Govern con CC.OO. y UGT, que ha dicho que suma 2.000 millones de euros al presupuesto para educación y que reduce la jornada lectiva.

Lo ha dicho este martes en la clausura de la Asamblea General de Pimec, en la que también ha participado el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

Cañete ha mostrado su reconocimiento hacia los profesores y que lo importante es la calidad de la educación, pero ha apuntado que "respetando todos los derechos, también se debe exigir que haya una productividad" que dé respuesta a los esfuerzos que ha dicho que hace la sociedad para la educación pública.