Cañete (Pimec) pide diálogo y evitar maximalismos para ampliar el Aeropuerto de Barcelona

Apunta que hay opciones más allá de alargar la pista por La Ricarda

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido a Gobierno y Generalitat que dialoguen y que se eviten maximalismos para poder mantener la inversión para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa telemática en la que ha mostrado su preocupación sobre que se esté planteando la inversión "como una situación de bandos, de gente a favor de la sostenibilidad y gente a favor de la economía".

"No es una cuestión de sostenibilidad sí, aeropuerto no; o de infraestructura sí, medioambiente no", ha sostenido, y ha pedido luchar contra la emergencia climática y ofrecer progreso y oportunidades al país.

Ha calificado la situación actual como "esperpéntica" y ha asegurado que ante una inversión en infraestructuras "tan importante, se requiere darle la importancia que tiene y decir que sí", más aún, teniendo en cuenta que, según Cañete, se trata de un elemento de competitividad tan importante como es un aeropuerto.

Por todo ello, ha exigido "responsabilidad" a Generalitat y Gobierno para alcanzar un acuerdo que permita ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con una nueva terminal satélite que ha calificado de absolutamente necesaria.

"HAY OTRAS POSIBILIDADES"

Cañete ha explicado que hay posibilidades para convertir la infraestructura en un 'hub' huyendo de maximalismos como "que tiene que ser ampliando la pista o que se debe salvar La Ricarda".

Ha puesto sobre la mesa opciones como convertir los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona en aeropuertos de punto a punto, o el de Alguaire (Lleida) en un aeropuerto logístico de referencia.

Ha señalado que, a pesar de entender los problemas de las minorías, "no pueden condicionar los intereses generales de la mayoría y del país".

Ha recordado que la actual pista larga "podría ser la solución" y que hay soluciones técnicas y que en caso de que alguna minoría se pueda ver afectada, se deben solucionar sus problemas.