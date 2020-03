El cantante Joan Vázquez celebrará los 90 años de Stephen Sondheim con un concierto en redes

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Joan Vázquez hará un homenaje al compositor y letrista estadounidense Stephen Soundheim este domingo con motivo de su 90 cumpleaños con un concierto a través de redes sociales, según ha explicado en un comunicado la agencia K de Comunicación este jueves.

Será un concierto de voz y de piano que se emitirá en directo y vía Instagram, y que homenajeará "a la leyenda de los musicales de Broadway", según han informado.

El concierto incluirá "algunos de los temas más emblemáticos" del compositor musical, como 'Send in the Clowns', 'Being Alive', 'Losing My Mind', 'Sooner or Later' o 'Something's Coming' de la película 'West Side Story', han informado.