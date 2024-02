Capella anuncia que "en breve" habrá un proyecto de ley para viviendas de temporada

Pide a los comuns que apoyen los Presupuestos porque no dedican ninguna partida al Hard Rock



BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado que el proyecto de ley para regular las viviendas de temporada estará listo "en breve" y ha considerado que evitará la especulación con los precios.

Lo ha dicho este jueves en la comisión parlamentaria de Territorio para presentar la partida de los Presupuestos de la Generalitat de 2024 para el departamento, que cuenta con 4.600 millones de euros de presupuesto consolidado, un 10% más que el año pasado.

"Habrá ley de regulación de los alquileres de temporada, y buscaremos la manera de que pueda ser aprobada", ha añadido, tras pedir a Junts, PSC y comuns que la apoyen.

Capella ha explicado que el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho fundamental es uno de los cuatro ejes de las cuentas de la Conselleria de Territorio de este año, junto a la mejora del sistema ferroviario y el transporte público, el refuerzo de la infraestructura vial y la planificación territorial.

A su juicio, su departamento es el más social de la Generalitat por su capacidad inversora y para garantizar los "derechos básicos, esenciales y fundamentales", como el de la vivienda y la movilidad.

De hecho, la Conselleria de Territorio y su sector público son los que tienen mayor peso en el conjunto de las inversiones reales de la Generalitat, con 935,5 millones de euros, que representan el 36%.

VIVIENDA

La consellera ha subrayado que la Generalitat movilizará 1.232 millones a las políticas de vivienda, de los cuales 732 millones son recursos propios, un 54,2% más que hace un año, y 500 millones proceden del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En concreto, de los recursos propios, 570 millones estarán destinados a la emergencia habitacional mediante ayudas, 125 millones a aumentar el parque de vivienda pública y 39 millones a rehabilitar edificios y mejorar su accesibilidad.

Sobre la regulación de los precios del alquiler, ha asegurado que continuarán "discutiendo" con el Ministerio de Vivienda qué índice de precios para zonas tensionadas debe prevalecer en Catalunya: si el propuesto esta semana por el Gobierno y de alcance estatal o el catalán.

Además, ha pedido que la Generalitat se haga cargo de las viviendas que son titularidad de la Sareb para dar cobertura a las necesidades catalanas de vivienda pública.

INFRAESTRUCTURAS Y HARD ROCK

Las infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias aglutinan 508 millones de euros, de los cuales 459 millones están destinados a la red vial, unos 10 millones a la ampliación de la red para ciclistas y peatones y 38 millones a los aeropuertos gestionados por la Generalitat.

Tras ser preguntada por la falta de cuentas destinadas a Rodalies, al Aeropuerto de Barcelona y a la B-40, Capella ha explicado que el presupuesto de la Generalitat "no puede contemplar partidas sobre lo que no tiene competencias y que no es de su titularidad".

En este sentido, ha reclamado a los comuns que apoyen los Presupuestos porque no tienen referencias al Hard Rock: "No puedo creer que condicionen la aprobación del Presupuesto a la aprobación de un plan director urbanístico que no forma parte, ni por activa ni por pasiva, de ninguna de las partidas de este Presupuesto".

TRANSPORTE PÚBLICO Y TERRITORIO

Las actuaciones en materia de transporte público representan el 60% del presupuesto de la Conselleria, que destina 2.862 millones de euros a garantizar la movilidad "en todas partes".

El Presupuesto destina 1.743 millones a finalizar el despliegue la T-mobilitat y a la integración tarifaria en el conjunto del territorio catalán para "principios de 2025".

Asimismo, da 1.118 millones a la ejecución de infraestructuras como la L9 del metro; la prolongación de la L8; la unión de los tranvías en Barcelona o el tranvía del Camp de Tarragona.

Finalmente, las cuentas contemplan 312 millones de euros, un 14% más que el año pasado, para la ordenación territorial, de los cuales 164 millones son para el planteamiento urbanístico municipal y 147 millones para desarrollar planes directores urbanísticos (PDU).

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Durante la comisión, el diputado del PSC Jordi Terrades ha defendido que se destinarán muchos recursos, "más que nunca", a las políticas de vivienda, y ha analizado que se debe regular el mercado y, simultáneamente, aumentar la inversión pública.

La diputada de Junts Maite Selva ha criticado que las cuentas no responden a las necesidades del conjunto del territorio y ha lamentado la gestión del traspaso de Rodalies: "Esperábamos que hubiera más ambición. Y me podrá decir que será un traspaso completo, pero no, es incompleto, con la trampa de una empresa mixta donde continuará Adif y Renfe".

El diputado de Vox Andrés Bello ha valorado que los Presupuestos de 2024 no "presentan grandes proyectos" y ha calificado de insuficientes las políticas de vivienda que incluye.

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets se ha referido a la falta de referencias en las cuentas al Hard Rock, al Aeropuerto y a la B-40 al considerar que son proyectos que marcan la agenda política y que "no garantizan derechos ni ponen a las personas en el centro".

Según el diputado de los comuns David Cid, el Govern ha decidido "externalizar la construcción del modelo de país de Catalunya", y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no sepa --según él-- si finalmente se va a construir el Hard Rock.

La diputada de Cs Marina Bravo ha valorado que los Presupuestos no son "para todos los catalanes" y ha criticado la falta de partidas --ha opinado-- destinadas a Rodalies para mejorar el servicio tras el traspaso.

Para el diputado del PP Daniel Serrano, el acuerdo presupuestario entre el Govern y PSC viene "condicionado por el del año anterior" y ha dicho que, por eso, no les ofrece garantías.

El diputado de ERC Ferran Estruch ha defendido el acuerdo con el PSC para sacar adelante las cuentas y ha asegurado que el Govern no defiende ni impulsa la construcción del Hard Rock: "Hay una tramitación que se está desarrollando, y ya veremos que pasa. Este año no habrá Hard Rock".