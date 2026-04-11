Capella (ERC) afirma que habrá un acuerdo para constituir el consorcio de inversiones

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que habrá un acuerdo con el Govern para constituir el consorcio de inversiones: "No tengo ninguna duda que tendremos un acuerdo", ha asegurado.

En una entrevista concedida a 'Nació Digital' recogida por Europa Press este sábado ha dicho que este consorcio debe servir para "revertir el déficit inversor del Estado" y que sus funciones pasarán por planificar, diseñar, fiscalizar y ejecutar inversiones en diferentes ámbitos.

Sobre el funcionamiento de este consorcio ha dicho que primero debe diseñarse la estructura y la participación de las diferentes administraciones y después "tendrá que haber una empresa o una sociedad que sea capaz de ejecutar la obra", una fórmula que, dice, se ha ensayado con otros organismos.

PRESUPUESTOS

En todo caso, ha apuntado que el consorcio de inversiones no será suficiente para que su formación de apoyo a unos Presupuestos en Catalunya: "El consorcio ya venía de antes y, por tanto, hacen falta más cosas. El IRPF era una y hemos dicho siempre que si tienen una alternativa mejor que la pongan sobre la mesa. No renunciamos a nada", ha expresado.

En este sentido, ha dicho que hay "sumas de cosas que pueden ir en paralelo" de cara a unas cuentas, y ha añadido que es el acuerdo de investidura el que señala por donde se debe avanzar.

Así, ha dicho que la retirada de Presupuestos por parte del Govern "habrá valido la pena" en la medida en que se ganen espacios de soberanía y, acerca de la recaudación del IRPF en Catalunya, ha continuado que ahora se verá si el problema era la presencia en el ejecutivo de la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

GABRIEL RUFIÁN

Preguntada por la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la unidad de los partidos de izquierda, ha insistido en que el objetivo de ERC es defender Catalunya y que se presentarán con sus siglas a próximas elecciones: "Está muy bien teorizar, pero sabemos cómo tenemos que hacer las cosas", ha sentenciado.

"ERC sabe lo que le conviene, tenemos clara nuestra posición y qué defendemos. Yo estoy muy cómoda con una lista que encabece Oriol Junqueras", ha zanjado.