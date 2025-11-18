Capella (ERC) afirma que de momento no hay pacto de financiación tras el CPFF: "Avanzamos"

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que de momento no hay un pacto entre el Gobierno y los republicanos para un nuevo sistema de financiación, después de los anuncios del Ejecutivo central tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes: "Avanzamos, progresamos adecuadamente".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Capella ha utilizado la expresión catalana 'No direm blat fins que no estigui al sac i ben lligat' para decir que no celebrarán un acuerdo sobre financiación hasta que no esté cerrado, y ha avisado de que deberá ser justo y singular.

Preguntada por si la fecha de febrero de 2026 anunciada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le parece demasiado lejana en el tiempo, Capella ha respondido que "no hace falta correr para tener un mal acuerdo", y apostado por lograr un buen pacto aunque implique más tiempo.

También ha insistido en que no abrirán "nuevas carpetas" sin cerrar la de la financiación, ya que esta es el eje vertebrador del acuerdo de investidura de Salvador Illa, ha dicho textualmente al ser preguntada por si se abrirán a negociar los presupuestos a partir de febrero de 2026.

Sobre si confía en que las mayorías del Congreso de los Diputados avalarían una financiación acordada entre el Gobierno y ERC, la portavoz republicana ha asegurado que está "convencidísima" de que si es un buen acuerdo saldrá adelante.

"Estoy convencida de que ni hay ningún partido que quiera remar en contra de que Catalunya tenga la financiación que se merece", y ha añadido que los partidos independentistas de obediencia estrictamente catalana no votarán en contra, en alusión a Junts.

GRUPO DE TRABAJO GOVERN-COMUNS

Capella ha pedido al Govern que se ponga manos a la obra a la hora de regular la prohibición de la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas, al ser preguntada por el grupo de trabajo acordado entre Comuns y Govern para abordar este tema.

Ha asegurado que ERC pedirá en una moción en el pleno de esta semana en el Parlament que el Govern elabore un informe, estudie en profundidad esta cuestión y "tenga iniciativa de legislar" en este sentido.

También ha criticado que el Govern no haya presentado un nuevo contrato-programa de servicios sociales y que apueste por la prórroga del actual, lo que considera que afectará directamente a los servicios prestados por los ayuntamientos, y ha alertado que eso pone en riesgo "la cohesión social", y ha explicado que interpelarán al Govern sobre este tema en pleno.