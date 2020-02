Capella: "Sería bueno que al mediodía tuviéramos una fecha" para la mesa de diálogo

Publicado 20/02/2020 11:08:23 CET

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha apuntado este jueves que es necesario agendar durante esta misma jornada el primer encuentro de la mesa de diálogo entre gobiernos: "Sería bueno que al mediodía tuviéramos una fecha".

Así se ha expresado Capella en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, después de la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado al del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecerle nuevas fechas para iniciar la mesa, a lo que Capella ha pedido "positivizar las cosas".

"Más allá de lamentar, me gustaría poner en valor que tenemos una mesa", ha seguido Capella, de ERC, haciendo una valoración del escrito de Torra, quien ha apuntado que las negociaciones a su juicio no han empezado con buen pie.

Ha explicado que ella, como consellera, no tenía conocimiento de la carta que Torra ha mandado a Sánchez, pero que supone que en algún momento se le ha comunicado al vicepresidente, Pere Aragonès --con quien Torra está reunido la mañana de este jueves--: "No se hunde el mundo por una carta. No llamaré al vicepresidente a primera hora, también tenemos que respetar los primeros momentos de cada uno para empezar el día".

Sobre la figura de mediador que pide JxCat, ha dicho que no cree que sea una condición "que haga saltar por los aires la mesa", y ha apuntado que un mediador sería necesario si no hubiera voluntad de sentarse en la mesa.