Caprabo evita el desperdicio de más de 1.200 toneladas de alimentos hasta junio

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo asegura que ha evitado el desperdicio de más de 1.200 toneladas de alimentos durante el primer semestre del año, y ha recordado que participa en la VII Semana Contra el Desperdicio Alimentario promovida por la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), en un comunicado este viernes.

La cadena "maximiza el aprovechamiento alimentario a través de diferentes acciones", que ha añadido que fomentan el ahorro y reducen el impacto medioambiental.

Entre estas medidas están la comercialización de alimentos cercanos a la fecha de consumo preferente con descuentos de hasta el 30% o la donación de alimentos a los Bancos de Alimentos.

También ha impulsado la logística inversa para el ahorro alimentario, que ha permitido convertir 200 toneladas de subproductos orgánicos en piensos y harinas de origen animal.

Por otro lado, colabora con la aplicación 'Too good to go' y ha realizado donaciones de alimentos para mascotas.