Caprabo inicia la recogida de micro donativos para dar apoyo a Cerac

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha iniciado una campaña de recogida de micro donativos a través de la iniciativa 'céntimos solidarios' que se destinarán al Centre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya (Cerac), informa en un comunicado este jueves.

Las ayudas se destinarán al desarrollo del proyecto de la entidad de atención integral a menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

El proyecto se centra a la atención integral a menores con autismo, que ofrece un "apoyo transversal, accesible y adaptado a las necesidades reales de cada familia".

El programa combina formación grupal para familiares, asesoramiento individualizado y acompañamiento en actividades cotidianas con el fin de favorecer la comunicación, el manejo de conductas, la educación emocional y la autonomía de los menores.

También prevé generar materiales didácticos para reforzar los aprendizajes y trabaja con profesionales externos, como educadores y personal sanitario, para promover entornos inclusivos que favorezcan la participación plena de las personas con TEA.