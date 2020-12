Caprabo prevé que los vinos DO Catalunya crecerán un 15% en Navidad

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha previsto que las ventas de vino DO Catalunya aumenten un 15% durante la campaña de Navidad, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado este miércoles.

La compañía ha explicado que las ventas de este producto han aumentado un 50% en este ejercicio: en concreto, un 57% en las ventas de vino tinto, un 38% en el vino blanco y un 5% para el rosado; mientras que en las compras de 'Capraboacasa' el incremento total ha superado el 53%.

En estos supermercados, las DO más comercializadas son DO Catalunya y DO Penedès, pero han destacado las DO Terra Alta, DO Montsant, DO Costers de Segre y DO Empordà por ser las de menor volumen que han crecido "gracias a su esfuerzo en innovación y su dinamismo comercial", ha detallado Caprabo.