Una carrera solidaria 'online' recrea el viaje de un migrante de Ghana a España

La fundación NASCO Feeding Minds invita a recorrer virtualmente el camino de su fundador, Ousman Umar

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fundación NASCO Feeding Minds ha lanzado 'Corre al país de los blancos', una campaña que recrea virtualmente el viaje que su fundador, Ousman Umar, realizó a los 13 años desde Ghana hasta Barcelona: "Vi un avión volar y quise ser blanco", ha explicado a Europa Press.

El proyecto tiene el doble objetivo de financiar los planes educativos de la entidad y de sensibilizar a los europeos de los peligros que experimentan los migrantes en su viaje: "El racismo es miedo y desconocimiento", ha afirmado Umar.

"Los participantes verán el camino que recorrí y los peligros que existen, y podrán hacer una donación por cada kilómetro", ha indicado el activista, que cruzó el Sáhara a pie, vio morir a muchos compañeros por el camino y, tras cuatro años de travesía, llegó a España en patera.

Al llegar a Barcelona, Umar estuvo durmiendo en la calle hasta que una familia catalana lo acogió, lo que le permitió estudiar, trabajar y crear su propia fundación, NASCO, que desde 2012 ha facilitado equipos informáticos a más de 22.000 niños y niñas en Ghana.

EL PROYECTO

NASCO Feeding Minds --cuyo lema significa "alimentando mentes"-- lleva a cabo actualmente cerca de una decena de proyectos educativos, medioambientales, laborales, sanitarios y de edificación, siempre con el objetivo de formar a las nuevas generaciones y evitar que deban emigrar.

La llegada del coronavirus ha supuesto que la entidad, que no cuenta con subvenciones públicas, no haya podido realizar actividades presenciales para recoger fondos: "Ahora corremos el riesgo de no poder pagar a nuestros profesores y financiar los proyectos".

La nueva campaña busca solventar esta problemática invitando a los participantes a transitar virtualmente por los 21.333 kilómetros que hizo Umar y luego recorrer por su cuenta "andando, corriendo, en bicicleta o nadando" la distancia que hayan seleccionado.

"Cada año organizábamos una carrera solidaria en Barcelona, y se nos ocurrió que, cómo no podíamos hacerla, la trasladaríamos a Internet", ha añadido Umar, que explica se podrán donar entre 50 céntimos y 20 euros por cada kilómetro.

"Necesitamos al menos 15.000 euros para poder mantener durante un año toda la estructura y proyectos que tenemos en Ghana, y esperamos conseguirlos", ha manifestado el emprendedor, que ha añadido que este 2020 iniciaron un programa específico contra el Covid-19 en 30 escuelas.