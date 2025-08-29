Un carril cortado en la C-58 entre Ripollet y Montcada i Reixac (Barcelona) por accidente múltiple

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la C-58 permanece cortado entre Ripollet y Montcada i Reixac (Barcelona) por un accidente en el que se han visto involucrados diversos vehículos.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Servei Català de Trànsit ha informado de que el carril cortado es en sentido norte-Sabadell y hay 4 kilómetros de retención.

El accidente múltiple se ha producido sobre las 8.55 horas y también hay retenciones de 1 kilómetro en esta vía en sentido sur-Barcelona.