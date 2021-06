Carrizosa (Cs) avisa a Aragonès de que recurrirán a la justicia si su Govern incumple las leyes

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha advertido este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que su partido recurrirá a la justicia si él o su ejecutivo incumplen las leyes: "Sepa usted y sus consellers que Cs velará para que no se crean por encima de las leyes y las cumplan".

"Les encanta decir que Cs amenaza, y no es así. Lo único que decimos es que no nos amenacen ustedes con quebrar nuestro marco de convivencia. Y si ustedes perpetran su amenaza, nosotros nos defenderemos pidiendo que se apliquen las leyes", ha dicho a Aragonès en el pleno del Parlament, después de que el presidente haya detallado la composición y estructura del Govern.

Carrizosa ha acusado a Aragonès de anunciar planes rupturistas, como cree que hicieron sus antecesores en el cargo, y ha sostenido que "los mandamientos de los gobiernos separatistas al final se resumen en uno: adorarás al 'procés' por encima de todas las cosas".

Le ha recordado la situación de sus tres predecesores: el expresidente del Govern Artur Mas fue inhabilitado; Carles Puigdemont se encuentra en Bélgica, y Quim Torra fue también inhabilitado por desobediencia: "¿No se da cuenta de que sigue el mismo camino que sus predecesores? ¿Hay que recordarle cómo acabaron con estas prioridades?".

"Si creen que esto va a ser un camino de rosas, despierten, porque no lo va a ser. No lo ha sido en los tres gobiernos anteriores", y ha recordado que Cs ha denunciado a miembros de anteriores ejecutivos --incluido Torra--, algo que ha criticado que no hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar dispuesto a todo para seguir en La Moncloa, y ha exigido que pida a Aragonès aclarar sus intenciones.