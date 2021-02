Carrizosa (Cs) no se cree el CIS y acusa al PSC de querer interferir en la voluntad de voto

Critica a la vicepresidenta Calvo por quitar hierro a "mentir" en campaña

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que no se cree la encuesta del CIS porque el PSC se la ha sacado "de la manga" para dar la victoria a su candidato, y le acusa de querer interferir con estos sondeos en la formación de la voluntad del voto para el 14F.

"Esta encuesta del CIS no la creo por datos objetivos. Vean ustedes las tablas de recuento de voto y verán que, para esa ficción de encuesta, ganó ERC en 2017 y no Cs, y además figura que Cs no sacó ni la mitad de votos", ha dicho este jueves en unas declaraciones a los periodistas en Barcelona.

Para Carrizosa, se trata de un intento desesperado del PSOE de reforzar a su candidato para las catalanas, pero se muestra convencido de que "los catalanes no se van a dejar influenciar por estas profecías que los socialistas quieren ver cumplidas en el Govern".

Por otro lado, ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por sus declaraciones en las que --según Carrizosa-- se abre a un pacto entre el PSC y ERC tras el 14F, y quita hierro a los vetos que ambas formaciones se han puesto, por achacarlos a la propia campaña electoral: "Como si en campaña fuera lícito mentir".

"¿Cómo puede ser posible que esté justificando la negativa a los pactos entre Illa y Aragonès, y que al mismo tiempo diga que abre la puerta a pactos? Porque claro, es que estamos en campaña. Queremos denunciar la hipocresía del PSC", ha incidido.

CORRUPCIÓN

Ha exigido al PP y a sus dirigentes que no se desentiendan del escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas en el que atribuye al expresidente Mariano Rajoy el conocimiento de la presunta corrupción del PP, y urge a dar explicaciones y colaborar con la justicia para "limpiar la vida pública".

También ha hecho referencia al caso 'Voloh' del supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista en Catalunya, porque la Audiencia de Barcelona ha avalado este jueves las escuchas telefónicas del caso por ver indicios de corrupción.

Para él, el caso Voloh es "especialmente repugnante porque se ha detectado durante la pandemia y con personajes revoloteando alrededor de la conselleria de Sanidad con ERC, intentando tener contratos sin las cautelas legales debidas".

Y ha interpelado al candidato de ERC, Pere Aragonès, para decirle que prefiere echar las culpas a España pero que "quien roba está bastante más cerca: Es increíble que el nacionalismo siga tapando la corrupción con la 'estelada'".

También, de nuevo, se ha referido al PSC por la investigación de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, por lo que cree que "el cambio no es cambiar la corrupción nacionalista por la socialista, o la socialista por la del PP, el cambio es que Cs gobierne".