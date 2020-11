Carrizosa (Cs) pide al Govern más ayudas o suavizar las restricciones para reabrir negocios

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha pedido este miércoles al Govern un plan para garantizar más ayudas a todos los empresarios, tanto de la hostelería como de la cultura, o suavizar las condiciones para reabrir los negocios afectados por las medidas tras 14 días de cierre: "O llegan las ayudas o se suavizan las condiciones restrictivas para la apertura de este tipo de negocios".

"Es lamentable este 'sálvese quien pueda' con las ayudas", ha criticado en rueda de prensa en el Parlament, en la que ha reclamado al Govern dejar de hablar de posibilidades o de expectativas que luego no se concretan, y dejar claro a la ciudadanía cuáles son sus planes y cómo va a llevarlos a cabo.

"Y no tener a todos los sectores en la indeterminación y en la zozobra porque no saben si sobrevivirán sus negocios. Hay muchas personas que ya no aguantan más, que están con el agua al cuello, y la demora de días para obtener una ayuda directa es decisiva", ha incidido.

Sobre el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que se produce este miércoles, Carrizosa ha afirmado que Cs ha puesto unas condiciones para permitir su tramitación, entre las que se encuentra que el Gobierno garantice ayudas directas a pymes y empresas de menos de 50 trabajadores que hayan vistos reducidos sus ingresos en un 50% durante la pandemia.

También que se articulen ayudas para padres que tengan que cuidar de sus hijos en cuarentena por Covid-19, aún sin PCR negativa, siempre que trabajen presencialmente y no puedan teletrabajar.

PETICIONES AL GOBIERNO

Desde Cs también piden un pronunciamiento expreso por parte del Gobierno del "atropello perpetrado por la 'Ley Celaá' por exigencia de ERC para dar una vuelta de tuerca a los derechos de los catalanes con la exclusión del castellano en el sistema educativo catalán", y reclaman que se reponga el redactado original de la ley de educación.

Por último, ha exigido un pronunciamiento expreso por parte del Gobierno central para que, por escrito, "asuma el compromiso que en su día asumió el presidente Pedro Sánchez en el 'Pacto del abrazo" con Cs, para excluir la posibilidad de permitir un referéndum de autodeterminación en Catalunya.