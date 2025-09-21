Casadevall (CUP) afirma que AC crece por "un interés del Estado"

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha afirmado que Aliança Catalana crece por "un interés del Estado" y ha añadido textualmente que los grandes empresarios también abonan estas posturas.

En una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press, ha asegurado que AC habla "solo" de inmigrantes y no de otros temas, como el déficit fiscal y la aplicación de la amnistía.

EL INDEPENDENTISMO

También ha dicho que hay "un sentimiento de estafa" contra los dirigentes independentistas y que la CUP quiere recuperar un independentismo popular.

Para él, "el único momento en que el independentismo ha sido colectivo es cuando ha mirado a la izquierda", y ve a ERC preocupada por batallas internas y a Junts pendiente de AC.

Preguntado por los liderazgos del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y del líder de Junts, Carles Puigdemont, ha respondido que "iría bien que también hubiese un poco de renovación".

LAIA ESTRADA

En referencia a la marcha de Laia Estrada como diputada de la CUP en el Parlament, ha dicho: "Es una cuestión de discrepancias que hemos vivido con mucha naturalidad".

"No venimos a vivir de la política, y Laia consideraba que había pasado su momento. Es cómo debería ser", ha añadido.