De Casta (Familia Torres), elegido mejor vino rosado en los premios Alimentos de España

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vino De Casta 2024, de la bodega Familia Torres, ha sido elegido como mejor rosado en los premios Alimentos de España 2025, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Amparado bajo la DO Catalunya, se trata de uno de los grandes clásicos de la marca, nacido en 1969 y elaborado con variedades mediterráneas, principalmente garnacha y cariñena, según informa Familia Torres en un comunicado este martes.

De Casta se inspira en las rosas que rodean los viñedos mediterráneos y destaca por su color rosado intenso y delicados aromas florales y frutales, además de ser sedoso, firme y con un final seco en boca, lo que "lo hace idóneo para acompañar aperitivos y embutidos, así como platos de verdura y pasta con salsas ligeras".

Además de su perfil organoléptico, el jurado ha valorado la trayectoria y compromiso de la bodega Familia Torres, ubicada en el Penedès (Barcelona), que ha calificado de "referente mundial en sostenibilidad y responsabilidad social".

Los premios Alimentos de España a los mejores vinos, creados como medida de apoyo y promoción al sector vitivinícola, trabajan para reflejar la diversidad del sector, así como su desarrollo rural, innovación, sostenibilidad y proyección internacional.