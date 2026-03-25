Castellà (Port de Tarragona) pide instrumentos para el desarrollo urbanístico Puerto-Ciudad

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha pedido instrumentos normativos que permitan el desarrollo urbanístico Puerto-Ciudad, informa en un comunicado este miércoles el enclave.

Lo ha dicho en el marco de la jornada 'Presente y futuro compartido', organizada por la Asociación Internacional por la Colaboración entre Puertos y Ciudades, en colaboración con el Puerto de Cartagena (Murcia).

Castellà ha participado en una de las mesas redondas en las que ha presentado al Port de Tarragona como "un modelo pionero y de referencia" en la apertura de espacios portuarios en entornos urbanos abiertos a la ciudadanía.

Ha señalado que el marco jurídico actual, formado por la legislación portuaria y la normativa urbanística local y autonómica, no favorece el despliegue completo de estos espacios y equipamientos.

El presidente ha defendido que haya soluciones normativas que den soluciones a estos entornos urbanos a caballo entre los puertos y las ciudades.