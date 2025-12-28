Castillejo (CUP) ve al Govern "poco transparente" en PPA y pide debatir el sistema productivo

Archivo - La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha criticado que el Govern está siendo "poco transparente" con los grupos parlamentarios con la crisis de la peste porcina africana (PPA), y ha apostado por hacer un debate monográfico en el Parlament sobre el sistema productivo, ya que considera que Catalunya depende en exceso del sector porcino.

"Creo que es un Govern poco transparente en general. La mayoría de la información la tenemos que ir persiguiendo y no solo con el tema de la peste porcina, sino con todos. No hay comunicación directa, sino que tenemos que ir persiguiendo a los consellers o direcciones generales para saber qué es lo que están haciendo", ha lamentado la dirigente 'cupaire' en una entrevista de Europa Press.

Ha insistido en que es necesario un debate sobre el modelo productivo de Catalunya para defender un sistema alternativo: "Nuestro país no tiene por qué ser un país que viva del turismo, con los trabajos tan precarios que produce, o que viva de este monocultivo de la producción de cerdos", ha criticado Castillejo.

AUGE DE LA EXTREMA DERECHA

En clave electoral y tras los resultados de elecciones como las de Extremadura o Chile, donde se ha producido un auge de la extrema derecha, Castillejo ha asegurado que siente "tristeza" y no miedo ante la posibilidad de que esta tendencia llegue a Catalunya en próximas citas electorales, y ha acusado a los partidos del centro y centro-derecha de estar comprando el marco a la extrema derecha.

"Lo que hace falta es ofrecer marcos diferentes", ha reclamado la dirigente anticapitalista, que ha descartado centrar la batalla contra la extrema derecha en las redes sociales, ya que los algoritmos están controlados por un oligopolio de grandes empresas que crean un ecosistema para que los mensajes de este arco ideológico funcionen, textualmente.

"Yo creo que nuestro espacio no es tanto el mundo virtual, sino que nosotros lo que debemos hacer es la lucha en los barrios", ha subrayado Castillejo, que ha defendido que la proximidad permite llegar mejor a la gente, y ha señalado que también hay mucha gente joven enfadada con el sistema como se pudo ver en las manifestaciones en apoyo a Palestina.

DOS BLOQUES

Ha descartado formar parte de una alianza de izquierdas como la que propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "En la CUP no estamos aquí", ha subrayado, y ha señalado que para ella hay dos bloques, uno de extrema derecha y otro que ella define como los partidos de régimen, y los 'cupaires' se sitúan fuera de ambos.

"Tenemos un bloque de partidos de régimen que están sosteniendo lo que está pasando ahora mismo, y dentro de este bloque, para mi, sí que está PSC, y está Junts, y está ERC, y está Comuns, que son los que están manteniendo el 'que no pase nada porque viene la derecha", ha insistido Castillejo.

Preguntada por la estrategia de la CUP de cara a las elecciones municipales de 2027, ha afirmado que su objetivo es mantener las alcaldías que tienen y crecer, aunque no se han fijado una meta concreta.

Además, Castillejo ha apostado por tejer una "plataforma amplia" para su candidatura en Barcelona, donde ahora no tienen representación y aspiran a recuperarla, y ha indicado que aún no han debatido sobre si concurrirán bajo sus propias siglas o con otra fórmula.