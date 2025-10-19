La catalana Indústries Galfer abre una filial en Estados Unidos

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Indústries Galfer ha abierto una filial en Orlando (Estados Unidos), con la voluntad de doblar el peso de este mercado en su facturación desde el 9% actual al 20% a finales de 2026.

La compañía diseña y fabrica sistemas de frenos para motociclismo y bicicletas en Granollers (Barcelona) y para su expansión a Estados Unidos ha contado con el apoyo de la empresa Acció de la Generalitat, informa el Departament de Empresa y Trabajo en un comunicado este domingo.

La empresa, en sus instalaciones cercanas al Circuit de Catalunya, realiza todas las tareas de investigación y desarrollo para los diferentes canales de comercialización de su producto, desde la alta competición de MotoGP al canal generalista.

El CEO de Indústries Galfer, Francisco Catena, ha explicado las motivaciones de la expansión: "en los Estados Unidos hemos trabajado más de 30 años mediante un distribuidor local, pero abrir la filial nos permite dar un paso más en este mercado en un momento complejo por la situación arancelaria".

La nueva filial dispondrá de un equipo de 8 personas y una planta de 500 metros cuadrados: "Florida era una ubicación idónea también por la menor diferencia horaria con Catalunya respecto a California, un clima que facilita el uso de moto y bici y por disponer de un vuelo directo en Barcelona desde Miami", ha dicho Catena.