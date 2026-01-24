Catalunya acoge la Water Governance Initiative impulsada por la OCDE

Asistentes al encuentro internacional - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acogido por primera vez la XXI reunión internacional sobre gestión hídrica de la Water Governance Initiative (WGI), una red internacional impulsada por la OCDE con más de 100 miembros, para abordar sobre buenas prácticas que mejoren la gobernanza del agua ante la crisis climática.

La ha organizado el Departament de UE y Acción Exterior de la Generalitat en el Palau Pedralbes, con el apoyo de Catalunya Internacional y del Gobierno, informa este sábado la conselleria en un comunicado.

El conseller, Jaume Duch, ha celebrado que la OCDE escogiera Catalunya, porque refleja el reconocimiento de que las regiones y ciudades son "actores esenciales en la gobernanza de la agua".

MULTILATERALISMO

Duch también lo considera reflejo del compromiso de Catalunya con el multilateralismo y ha defendido "preservar y fortalecer los espacios de diálogo basados en la confianza, los datos y el consenso" para afrontar retos globales.

Entre los participantes ha estado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha destacado la gestión catalana de la sequía vivida de 2021 a 2025 y la estrategia para la transición hídrica: prevé que, en 5 años, el 70% de la demanda se garantice con nuevos recursos procedentes de la desalinización, la regeneración y la eficiencia de las redes.