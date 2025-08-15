Catalunya activa en alerta el Infocat por elevado riesgo de incendio forestal este fin de semana

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en alerta el plan Infocat por elevado riesgo de incendio forestal este fin de semana, mientras que Agents Rurals activará el nivel 4 del plan Alfa en 126 municipios de 13 comarcas a partir de las 00 horas del sábado.

La Generalitat tomará una serie de medidas preventivas en estos 126 municipios, relacionadas con el aumento de efectivos de los cuerpos operativos y la restricción a espacios naturales, ha informado la Conselleria de Interior este viernes en un comunicado.

Estas medidas entrarán en vigor desde este sábado a partir de las 8 horas de la mañana y hasta las 00 horas del martes 19.

Se restringen los accesos a 11 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec Ares-Trago Noguera, Serra de Llaveria, Serres de Pradell y Mont-roig.

Bombers de la Generalitat activarán un refuerzo en las regiones con mayor riesgo de incendio y el Govern ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones cerca de zonas boscosas y, en caso de ver fuego o humo, llamar rápidamente al teléfono 112.

Aparte de la activación del nivel 4 de plan Alfa, este sábado 128 municipios catalanes de un total de 19 comarcas también estarán en nivel 3, por peligro muy alto de incendio forestal.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado los avisos de calor muy intenso para este viernes, sábado y domingo, y ha destacado que se alcanzará el nivel máximo de peligro por calor el domingo 17 con temperaturas que podrían rondar los 44 grados en las Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Alt Empordà (Girona).