Catalunya activa el Inuncat en alerta por lluvias en Tarragona este lunes

TARRAGONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan Inuncat por lluvias especialmente intensas en el Camp de Tarragona y Terras de l'Ebre (Tarragona) el lunes, informa en un comunicado este domingo.
Se podrán superar los 40 l/m2 en 30 minutos por la mañana en el Camp de Tarragona (litoral y prelitoral), y por la tarde también en las Terres de l'Ebre, y puede afectar a otras zonas del centro y norte de Catalunya.
Además puede haber acumulación de lluvia (100 l/m2 en 24 horas) en la comarca tarraconense del Baix Penedès y en varias comarcas del Camp de Tarragona y Terras de l'Ebre.