Catalunya aprueba el decreto de medidas urgentes para reducir las listas de espera de dependencia

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito de la dependencia, con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar la atención, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El decreto permitirá condonar deudas antiguas de las ayudas a la dependencia y eliminar pagos indebidos modificado el diseño de las prestaciones, y creará una cobertura mínima para personas con grado reconocido que esperan acceder a un servicio asistencial, entre otros.

El Govern conectará datos de salud y servicios sociales, lo que permitirá hacer valoraciones de grado III de forma semiautomática, que se priorizarán a partir de junios --con 18.200 potenciales casos ya identificados-- y recibirá una prestación de 200 euros hasta que se les apruebe el plan individual de atención (PIA).

Asimismo, el PIA se podrá resolver de forma simultánea a la resolución del grado de dependencia cuando la persona opte por la prestación económica y facilite la documentación necesaria en el momento de la solicitud.

Además, entre otros, el decreto declara no exigibles las deudas antiguas derivadas de pagos indebidos del sistema de la dependencia, que "deberían haber sido revisados de oficio", excepto en casos de fraude o información falsa.