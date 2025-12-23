Catalunya aprueba una oferta complementaria de 542 plazas de empleo público para este 2025

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha aprobado la prórroga d - David Zorrakino - Europa Press

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes una oferta de empleo público parcial complementaria para 2025 de 542 plazas adicionales, que se suman a las 7.896 ya autorizadas el pasado mes de abril, de modo que la oferta total para el próximo año asciende a 8.438 plazas.

Según ha informado el Ejecutivo catalán tras el Consell Executiu, la oferta complementaria incluye plazas de los cuerpos de prevención y extinción de incendios, agentes rurales, ejecución penal, personal de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y personal de administración y técnico, así como personal laboral.

La ampliación de la oferta responde a necesidades de personal sobrevenidas con posterioridad a la aprobación de la oferta inicial y fue acordada por unanimidad en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Generalitat el pasado 2 de diciembre.

En concreto, el Govern ha justificado la ampliación por el refuerzo de las plantillas del cuerpo de Bombers y del cuerpo d'Agents Rurals de la Conselleria de Interior para incrementar su capacidad operativa, así como por el aumento de efectivos en la ATC para desplegar el nuevo modelo de financiación singular.

Asimismo, la oferta permite autorizar jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral y cubrir otras plazas de personal funcionario y laboral.

Del total de 542 plazas, 247 corresponden al cuerpo de Bombers, 77 a la ATC, 74 a ejecución penal, 65 al cuerpo de Agents Rurals, 57 para cubrir jubilaciones parciales del personal laboral y 22 a personal de administración y técnico y personal laboral.

Con esta medida, el Govern alcanzará una oferta total de 8.438 plazas de empleo público en la Generalitat para el año 2025.