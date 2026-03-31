Catalunya convalida dos memorándums de entendimiento con las provincias chinas de Jiangsu y Hainan

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, firma acuerdos con el vicegobernador Ma Shiguang y la directora general de la Oficina de Asuntos Exteriores Dai Zhen - GOVERN

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convalidado este martes dos memorándums de entendimiento con las provincias chinas de Jiangsu y Hainan, con el objetivo de reforzar "la proyección internacional de Catalunya" y abrir nuevas oportunidades de comercio, innovación y sostenibilidad.

En un comunicado tras la reunión del Consell Executiu, el Govern ha explicado que estos dos acuerdos se enmarcan en la Estrategia Asia 2025-2030, y fueron firmados por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y representantes de las dos provincias durante el viaje institucional que hizo la semana pasada a China.

Estos dos documentos permitirán "ampliar la cooperación con Catalunya en ámbitos como el comercio, la industria, la innovación, la salud, la sostenibilidad, la promoción turística y la investigación".

El Govern ha destacado que esta es "la primera vez en más de una década que la Generalitat establece acuerdos de máximo nivel de colaboración con provincias de China", y supone una apuesta por la diversificación de alianzas ante el actual escenario geopolítico.

EL ACUERDO CON JIANGSU

El acuerdo con Jiangsu actualiza una colaboración iniciada en 2015, y esta provincia destaca por "su liderazgo industrial, tecnológico y energético".

El pacto "fortalece las relaciones institucionales y administrativas", y abarca sectores como la economía, el comercio y las inversiones; la ciencia, la tecnología, la innovación y la digitalización; la educación y la investigación académica; la salud; la cultura y el patrimonio; la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad y la transición verde, e incluye intercambios de experiencias en infraestructuras, vivienda y movilidad.

Para garantizar la ejecución del memorándum, la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Provincial de Jiangsu y la Conselleria convocarán reuniones de trabajo anuales y también elaborarán planes de trabajo anuales.

EL MEMORÁNDUM DE HAINAN

Por su parte, el acuerdo con Hainan establece un marco de colaboración en ámbitos como el comercio, la industria, la promoción turística, la innovación y la sostenibilidad.

Hainan es "uno de los principales hubs comerciales de China", aplica desde 2025 un régimen arancelario cero para más de 6.600 categorías de productos y acoge el puerto de libre comercio con proyección internacional.

Por ello, el potencial de colaboración es especialmente relevante en el ámbito portuario, con oportunidades de conexión estratégica entre los Puertos de Barcelona y Tarragona y el Puerto de Yangpu.

El acuerdo prevé también intercambios institucional-administrativos; colaboraciones en los ámbitos industrial, comercial y empresarial; logísticas y portuarias; actividades de promoción turística; participación en ferias internacionales; cooperación en innovación agroalimentaria y sostenibilidad, y acciones conjuntas para prevenir desastres naturales.

El seguimiento del acuerdo se realizará a través de reuniones anuales para evaluar los resultados y los planes de trabajo que puedan establecerse.