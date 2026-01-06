Catalunya desactiva la alerta por viento pero sigue la previsión de frío extremo y oleaje

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este domingo la alerta del plan Ventcat por viento, "sin incidencias destacables", pero sigue la previsión de frío extremo en buena parte de Catalunya hasta este miércoles a mediodía, y también se prevé oleaje.

Habrá fuertes heladas en el interior, y de débiles a moderadas en el litoral, informa la Generalitat en un comunicado.

VIENTO

El Ventcat queda en prealerta porque puede haber fuertes rachas de viento la noche del martes al miércoles en el Empordà (Girona) y el Pirineo y Prepirineo Oriental.

El SMC ve posibilidad de rachas superiores a 90 km/h hasta la noche de este martes en el Alt Empordà, y en menor probabilidad en el Pirineo y Prepirineo Oriental y en el Baix Empordà.

Para este miércoles se pueden superar los 90 en el Alt Empordà y franja central del litoral de madrugada; desde la tarde, la afectación será en el Pirineo occidental; al final del día, en las comarcas del Pirineo y Prepirineo, Alt Empordà, Terres de l'Ebre (Tarragona) y franja litoral Sur y el Segrià (Lleida), y "la distribución del fenómeno será local en la zona avisada".

OLAS

El plan Procicat mantiene la prealerta por oleaje: hasta este miércoles a mediodía en el Alt y Baix Empordà, con olas que pueden superar los 2,5 metros y hasta 3 metros (la mayor intensidad se concentrará este martes por la noche, y el miércoles irá disminuyendo hasta acabar a mediodía).

La dirección de oleaje predominante será del norte, y habrá mar de fondo del noreste, y la zona más afectada será el norte del Cap de Creus y del Cap de Begur.

NIEVE

También sigue la prelaerta del plan Neucat por nieve: desde este miércoles a mediodía y durante 24 horas se pueden superar los 20 centímetros en cota 1400 metros en la Vall d'Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà (Lleida).

La cota rondará los 800 metros e irá subiendo hasta los 1.400, lo que irá acompañado de lluvia en las cotas inferiores.

En la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà el aviso hace referencia a su sector norte, y "la distribución del fenómeno dentro de la zona avisada es de carácter local, pudiendo producirse el fenómeno de ventisca".