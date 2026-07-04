Catalunya despliega tecnologías digitales para agilizar licencias de obras y ambientales

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BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat está desplegando a través de distintas iniciativas una nueva tecnología para agilizar trámites, plazos y facilitar la actividad económica en la concesión de licencias de obras y ambientales a través de la tecnología BIM (Building Information Modeling).

En declaraciones a los medios, el secretario de Telecomunicacions y Transformación digital de la Generalitat, Albert Tort, ha explicado que buscan "un cambio de paradigma y una nueva forma de trabajar enmarcada en la reforma de la administración".

La tecnología BIM substituye la revisión de métodos clásicos --planos y memorias en papel o formatos digitales planos-- por un único modelo digital tridimensional (3D) del edificio o proyecto, que integra de forma ordenada toda la información geométrica y los datos técnicos requeridos, como materiales, superficies o parámetros ambientales.

Con ello, la administración puede analizar directamente este modelo estructural y aplicar reglas automatizadas para comprobar si cumple la normativa vigente.

El impulso de esa metodología supone una inversión de casi 3 millones de euros y les sitúa "en un camino de reducción, de simplificación y también de optimización del tiempo que puede estar entre el 20% y el 50% de los tiempos actuales", según Tort.

Para hacer posible este nuevo modelo de gestión, la Generalitat está desplegando BIMRocket, una plataforma de programario libre desarrollada inicialmente por el ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), como base de una infraestructura digital pública compartida orientada a dar apoyo a la validación, la colaboración y el seguimiento de los proyectos por parte de les administraciones públicas catalanas.

La Generalitat ya utiliza esta metodología en la licitación de infraestructuras, equipamientos y otros ámbitos en el marco de la Estrategia BIM 2030, y ahora quiere aplicarlo también "en el día a día de la tramitación de licencias de obras y permisos ambientales".

Además, la automatización de las verificaciones normativas más objetivas permitirá reducir significativamente la carga de trabajo de los servicios técnicos, con lo que se podrá optimizar el tiempo de respuesta y centrar esfuerzos en la revisión de aquellos elementos complejos que requieran un criterio profesional específico y garantizar la seguridad jurídica.

PRUEBA PILOTO

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona están desarrollando conjuntamente un proyecto piloto pionero para aplicar la tecnología BIM y la IA en la tramitación de licencias de obras, que se deriva del convenio CoBIMCat, suscrito el año pasado por la Generalitat, y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, la AMB y la Diputación de Barcelona.

El objetivo de la prueba piloto es tener la diagnosis de lo que sería necesario para poder implementar una tramitación de licencias de obras en parte automatizada con modelos BIM y los retos que será necesario desarrollar para hacerlo posible.

En la primera fase, se ha analizado y parametrizado parte de la normativa aplicable; en la siguiente se probarán las herramientas BIM para dar respuesta a los requerimientos de las licencias de obra, y se espera que la prueba piloto concluya con unos requerimientos que puedan evolucionar para que, en un futuro, se pueda tramitar con más eficiencia y rapidez los proyectos.

"La suma de todo hace que podamos reducir el tiempo de tramitación de estos procesos, que son procesos complejos, como el de una licencia urbanística", ha incidido el gerente del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Cambronero.

Mientras el proyecto avanza con el Ayuntamiento del Barcelona, el Govern ha ampliado el piloto a otros municipios: incluirá a 8 edificios de vivienda pública que la Generalitat construirá en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Lloret de Mar (Girona) y la Seu d'Urgell (Lleida).

PLAN 50.000 VIVIENDAS

También se aplicará en el 'Plan 50.000 viviendas' en el que, en una primera fase, el Govern ha activado la construcción de 1.940 viviendas en 38 solares distribuidos en 23 municipios, incorporando el BIM como requisito de los proyectos.

En paralelo, las 8 promociones situadas en Sant Adrià de Besòs, Lloret de Mar y la Seu d'Urgell se han integrado en la segunda fase de la prueba piloto vinculada a la concesión de licencias de obras con metodología BIM.

El impulso de estas primeras promociones permitirá evaluar el comportamiento del sistema antes de extenderlo al conjunto de proyectos del plan.

PLANTAS DE BIOGAS

Este modelo ya tiene un precedente en el piloto de autorizaciones ambientales aplicado a plantas de biogas, uno de los trámites más complejos de la administración por el elevado volumen de información técnica y la participación de múltiples órganos.

En este caso, la Generalitat, a través de la Oficina de Gestió Empresarial (OGE), el CTTI e i2CAT, ha impulsado una solución basada en metodología BIM para simplificar, agilizar y automatizar la validación de estos expedientes.

La evaluación de impacto del proyecto estima que esta metodología puede reducir en un tercio el tiempo de tramitación de estas autorizaciones, que en muchos casos puede alargarse hasta tres años.

Actualmente, esta iniciativa ha finalizado la fase piloto y sus resultados han servido para validar el potencial del modelo BIM como herramienta de transformación de la administración, y ahora el despliegue del modelo se hará de forma progresiva en los próximos años, en paralelo a la extensión del uso de la metodología en los proyectos.

Por parte del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Maria Duran ha celebrado el impulso de esta metodología y ha defendido la importancia de dotar a todos los profesionales de la formación necesaria para que sean capaces de utilizar estas nuevas herramientas.