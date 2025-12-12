Catalunya detecta empadronamientos fraudulentos para obtener la tarjeta sanitaria

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha detectado una treintena de casos de empadronamientos fraudulentos para obtener por primera vez la tarjeta sanitaria individual (TSI), un 0,01% de las emitidas anualmente, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado este viernes 'La Vanguardia', Salud ha difundido una circular interna a las regiones sanitarias en las que explican a los profesionales que deben reclamar ante los ayuntamientos o rectificar el registro censal de personas aseguradas (RCA).

La TSI permite acceder a la red sanitaria pública y adquirir medicamentos financiados por el Servei Català de la Salut, entre otros; aunque los autores del fraude no lleguen a tener físicamente la tarjeta, sí que figurarán en la base de datos, por lo que serán igualmente atendidos.

Los empadronamientos falsos se han detectado, mayoritariamente, porque algunas personas han recibido en su domicilio una tarjeta de un desconocido, ante lo que posteriormente se ha comprobado que correspondían a empadronamientos fraudulentos en aquella vivienda.

La situación comporta la sobrecarga administrativa para equipos de atención primaria y regiones sanitaria, según Salud, si bien no incide en la actividad de los médicos ni la del resto de profesionales del sistema.

A partir de la recepción de la circular, los responsables de las regiones se han reunido con los referentes de atención primaria para ver cómo proceder.